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حشود من المواطنين أمام لجنة المدرسة القومية بالعجوزة للإدلاء بأصواتهم.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:32 م
حشود من المواطنين أمام لجنة المدرسة القومية بالعجوزة للإدلاء بأصواتهم.. صور حشود المواطنين
كتب أحمد جمعة

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احتشدت جموع من الناخبين أمام لجنة المدرسة القومية في العجوزة، انتظارًا لممارسة حقهم الدستورى والسياسى فى اختيار رئيس يقود جمهورية مصر العربية خلال الست أعوام المقبلة.

وفي أول أيام الانتخابات، أمس الأحد، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً  بصوته في تمام التاسعة صباح الأحد، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

حشود المواطنين امام لجنة المدرسة القومية في العجوزة
حشود المواطنين أمام لجنة المدرسة القومية في العجوزة
الناخبين أمام اللجان
الناخبين أمام اللجان






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لجنة المدرسة القومية في العجوزة




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