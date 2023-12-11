اليوم السابع
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مع بدء فتح اللجان..

حشود من المواطنين أمام لجان الانتخابات بدسوق حاملين علم مصر.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:07 ص
حشود من المواطنين أمام لجان الانتخابات بدسوق حاملين علم مصر.. صور حشود من المواطنين أمام لجان الانتخابات بدسوق حاملين علم مصر مع بدء فتح اللجان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد لجان محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، فى الساعة الأولى، من اليوم الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية، حشودًا وطوابير من الشباب والفتيات وكبار السن، وخاصة بدسوق حاملين الأعلام المصرية، تنتظر بدء أعمال التصويت، مما يعطى صورة للعالم عن رغبة الجيل الجديد فى الجمهورية الجديدة، للإدلاء بأصواتهم، فى الانتخابات الرئاسية الجارية، لرسم مستقبل آمن لهم.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت فى المحافظة مليونى و339 ألف و800 ناخب.
 
ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفورى، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، لافتاً أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضى، والتليفون المحمول.
 
وكلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى.
 
اقبال-السيدات-على-النتخابات
اقبال-السيدات-على-النتخابات

اقبال-قبل-بدء-اللجان
اقبال-قبل-بدء-اللجان

توافد-على-لجان-دسوق
توافد-على-لجان-دسوق

جانب-من-الاقبال
جانب-من-الاقبال

طوابير-تنتظر--فتح-باب-اللجان
طوابير-تنتظر--فتح-باب-اللجان

 







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