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جيش الاحتلال يطلق العشرات من القنابل المضيئة على شمال قطاع غزة.. فيديو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:50 م
جيش الاحتلال يطلق العشرات من القنابل المضيئة على شمال قطاع غزة.. فيديو القنابل المضيئة
كتب محمد شرقاوى

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عرضت قناة القاهرة الإخبارية فيديو يظهر جيش الاحتلال يطلق العشرات من القنابل المضيئة على شمال قطاع غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.







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