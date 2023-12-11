توافد كبير للسيدات ليلا على لجان الانتخابات الرئاسية بالأقصر

فيما تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين، عدد من اللجان فى الانتخابات الرئاسية فى عدد من قرى مدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة حالة التوافد من المواطنين على اللجان فى ثانى أيام الانتخابات، مؤكداً على أهمية وقيمة المشاركة فى التصويت فى تلك الانتخابات الهامة فى تاريخ البلاد.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى.