توافد قبائل وعائلات سيناء بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد على اللجان.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

كثفت قبائل مناطق العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ووسط سيناء حضورها للجان الانتخابات.

وحضر الأهالى فى مسيرات جماعية من مناطق القرى والأحياء السكنية واصطفوا فى طوابير أمام اللجان.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.



توافد-قبائل-وعائلات-سيناء-بالعريش-والشيخ-زويد-وبئر-العبد-على-لجان-الانتخابات-(1)



توافد-قبائل-وعائلات-سيناء-بالعريش-والشيخ-زويد-وبئر-العبد-على-لجان-الانتخابات-(2)



توافد-قبائل-وعائلات-سيناء-بالعريش-والشيخ-زويد-وبئر-العبد-على-لجان-الانتخابات-(3)



توافد-قبائل-وعائلات-سيناء-بالعريش-والشيخ-زويد-وبئر-العبد-على-لجان-الانتخابات-(4)



توافد-قبائل-وعائلات-سيناء-بالعريش-والشيخ-زويد-وبئر-العبد-على-لجان-الانتخابات-(5)



توافد-قبائل-وعائلات-سيناء-بالعريش-والشيخ-زويد-وبئر-العبد-على-لجان-الانتخابات-(6)