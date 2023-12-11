توافد النجوم والمشاهير على لجان الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

توافد عدد من الشخصيات العامة والنجوم والمشاهير على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، كما شهدت اللجان إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية.













أدلى الفنان أحمد عز بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى لجنته بالمعادى أدلت الفنانة أنوشكا بصوتها، داخل إحدى اللجان فى مصر الجديدة أدلى الفنان فاروق فلوكس بصوته فى لجنة الأوقاف بالعجوزة أدلى حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، بصوته داخل لجنته الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر أدلى حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق بصوته بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين بالمنيل أدلى الفنان أحمد جمال بصوته فى إحدى اللجان الفرعية فى مدينة نصر أدلى الشيخ ياسين التهامى بصوته فى لجنته الانتخابية بمحافظة أسيوط أدلى وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، بصوته فى لجنة مدينة الإنتاج الإعلامى أدلى الفنان محمد محمود عبد العزيز بصوته فى لجنته الانتخابية أدلت الفنانة نادية مصطفي بصوتها داخل لجنة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقى أدلى النجم ياسر جلال بصوته، بالحى المتميز فى القرية السياحية الأولى قسم أول 6 أكتوبر

أدلى النجم أحمد السقا بصوته فى إحدى لجان الإسكندرية فى لجنة مغتربين