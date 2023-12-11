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توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بمدينة نوبيع.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:02 ص
توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بمدينة نوبيع.. صور توافد الناخبين على اللجان
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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توافد الناخبون من أهالى مدينة نويبع من مختلف الفئات للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام العرس الانتخابى الانتخابات الرئاسية 2024، التى انطلقت أمس الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجارى، وذلك بلجنة مدرسة بلال بن رباح الإعدادية وتضم لجنة عامة، ولجنتين أساسيتين (ذكور وإناث) باجمالى 6042 ناخبًا.

 

واشاد جموع المواطنين بحسن التنظيم ومساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطنى والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

 

كما خصصت محافظة جنوب سيناء 40 حافلة وسيارة لنقل مواطنى الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال ايام الانتخابات

 

ووجه اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية مع التشديد على رؤساء المدن بالتعامل الفورى حيال أى بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين.

 

كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافى أى ملاحظات.

 

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

 

يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزا انتخابيا تتضمن 9 لجان عامة و46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسى، 15 لجنة وافدين، بإجمالى عدد ناخبين 99240 ناخب تشمل مطار شرم الشيخ الدولى، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالى: مدرستان برأس سدر، ومدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، ومدرسة بنويبع، ومدرسة بسانت كاترين.

 

 

توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بمدينة-نوبيع-(1)
توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بمدينة-نوبيع-(1)

 

توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بمدينة-نوبيع-(2)
توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بمدينة-نوبيع-(2)

 

توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بمدينة-نوبيع-(3)
توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بمدينة-نوبيع-(3)

 

توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بمدينة-نوبيع-(4)
توافد-الناخبين-على-لجان-الانتخابات-الرئاسية-بمدينة-نوبيع-(4)

 

 







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