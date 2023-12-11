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توافد العاملين بكهرباء القناة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:27 م
توافد العاملين بكهرباء القناة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المهندس سامى أبو وردة وسط العاملين بشركة القناة
كتبت رحمة رمضان

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توافد العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء على اللجان الأنتخابية بمحافظ الاسماعيلية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى على التوالى وسط تشجيع من المهندس سامى أبو وردة رئيس الشركة على ضرورة المشاركة الإيجابية فى هذا الحدث الاستثنائى فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد و اختيار رئيس الجمهورية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
 
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العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء
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مشاركة العاملين بكهرباء القناة
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المهندس سامى أبو وردة وسط العاملين بشركة القناة

 







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