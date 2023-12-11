تزايد إقبال الناخبين على لجان الغردقة فى ثان أيام انتخابات الرئاسة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت لجان مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، فى ثان أيام الانتخابات الرئاسية 2024، ارتفاع الاقبال من المواطنين على اللجان المختلفة بالمدينة، حيث شهدت لجنة محمد الطيب، والتى تعتبر من أكبر لجان مدينة الغردقة إقبال كبير من المواطنين.

وسهل القائمون على العملية الانتخابية من الأجهزة الشرطية والجهات الأخرى عملية أداء الناخبين بأصواتهم فى اللجان المختلفة، حتى لا تستغرق عملية الانتخاب سوى دقائق معدودة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة على مستوى المحافظة، وهى لجان أول الغردقة، وثان الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.

كما تضم المحافظة 82 لجنة فرعية، داخل 81 مقرا انتخابيا، ومن بين تلك اللجان 6 لجان للوافدين وهى لجنة النادى الاجتماعى بشركة خليج السويس، بمدينة رأس غارب، ولجنة مدرسة الجوهرة التجريبية بالأحياء بدائرة ثان الغردقة، ولجان مدرسة رجاك، والقديس يوسف بأول الغردقة، ومدرسة الصناعية البحرية بسفاجا، ومدرسة بورت غالب الخاصة بمرسى علم.

كذلك تضم محافظة البحر الأحمر خلال العملية الانتخابية 130 قاضيا مشرفا على عملية الانتخابات بينهم 82 قاضيا داخل اللجان الفرعية، وأن من لهم حق التصويت داخل لجان البحر الأحمر 320 ألفا و778 ناخبا.



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