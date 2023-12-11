تزاحم كثيف من الناخبين على لجان منشأة دهشور بالبدرشين بعد فترة الراحة

كتب إسلام مسعود

تزاحم الناخبين على لجان منشأة دهشور بدائرة مركز البدرشين، مساء اليوم الإثنين، في الفترة المسائية بثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على صناديق الاقتراع بلجان منشأة دهشور، بعد فترة الراحة التي حصل عليها القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.