اليوم السابع
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تزاحم كثيف من الناخبين على لجان منشأة دهشور بالبدرشين بعد فترة الراحة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:21 م
تزاحم كثيف من الناخبين على لجان منشأة دهشور بالبدرشين بعد فترة الراحة الناخبين أمام اللجان
كتب إسلام مسعود

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تزاحم الناخبين على لجان منشأة دهشور بدائرة مركز البدرشين، مساء اليوم الإثنين، في الفترة المسائية بثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على صناديق الاقتراع بلجان منشأة دهشور، بعد فترة الراحة التي حصل عليها القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية.
 
الانتخابات الرئاسية 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







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عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

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مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



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