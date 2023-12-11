تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.615 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة.