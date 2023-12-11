اليوم السابع
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تحطم طائرة أمريكية من طراز إف 16 فى كوريا الجنوبية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:41 ص
تحطم طائرة أمريكية من طراز إف 16 فى كوريا الجنوبية طائرة من طراز F-16
ا ش ا

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أفادت وكالات الأنباء، الإثنين، بتحطم طائرة من طراز F-16  أثناء مهمة تدريبية في كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، تحطمت طائرة عسكرية أمريكية تقل 6 أشخاص في البحر غربي اليابان، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم على الأقل وبقى اثنين على الأقل من المنقذين من المياه غير واضحة.

وقال خفر السواحل الياباني، إنه عثر على ما يبدو أنه حطام من طائرة الأوسبري V-22  وشخص واحد تأكد لاحقا أنه قد مات على بعد نحو 3 كيلومترات (2 ميلا) من جزيرة ياكوشيما.

وقال ممثل لتعاونية صيد محلية، إن قوارب الصيد في المنطقة عثرت على ثلاثة أشخاص في المياه المحيطة، مضيفا أن حالتهم غير معروفة.

 







طراز F

16

كوريا الجنوبية

خفر السواحل الياباني

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