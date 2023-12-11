بوريل: سأقترح على الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات ضد المستوطنين المتورطين بالعنف بالضفة

كتب محمد شرقاوى

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيبى بوريل إنه سيقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بالعنف في الضفة الغربية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.