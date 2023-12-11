وقال بوتين ، خلال مراسم رفع العلم الروسى على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث" : " إن العمل على زيادة القوة البحرية الروسية سيستمر بالتأكيد ، سنقوم بتنفيذ جميع خططنا لبناء الغواصات والسفن وسنعمل على تعزيز الاستعداد القتالي للبحرية الروسية من الناحية الكمية"..مشيرا إلى أن القوت البحرية الروسية ستنتشر أكثر فى القطب الشمالى والشرق الأقصى والبحرالأسود وبحر البلطيق وبحر قزوين وكذلك في أهم المناطق الاستراتيجية لمحيطات العالم.

ووصف الرئيس الروسى الغواصتين الاستراتيجيتين ألكسندر الثالث وكراسنويارسك ب"الرهيبتين".. قائلا:" لا مثيل لهاتين الغواصتين النوويتين في العالم كونهما ستقومان بأعمال الردع الاستراتيجي".