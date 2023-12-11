وقالت المتحدثة باسم "مينوسما" فاتوماتا كابا - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، إن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة من على مقرها قرب مطار العاصمة "باماكو".

وأضافت المتحدثة أن الحفل الذى جرى صباح اليوم الاثنين، يمثل رمزيا نهاية المهمة، حتى لو كان بعض عناصر البعثة لا يزالون في الموقع.

وفي شهر يونيو الماضى، طالب المجلس العسكري في مالي برحيل (مينوسما) المنتشرة منذ عام 2013 في البلد الذي شهد أزمة كبرى متعددة الأبعاد؛ وذلك بعد أشهر من تدهور العلاقات مع البعثة الأممية.