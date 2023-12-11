الوطنية للانتخابات: تأخر فتح لجنة فرعية بشبرا الخيمة ثان لتعرض القاضى لوعكة

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثانى من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية يسير بشكل جيد ولا توجد أى معوقات تعيق سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجان فتحت فى مواعيدها فى تمام الساعة التاسعة صباحا ولم تتاخر سوى اللجنة الفرعية رقم 37 التابعة للجنة العامة فى شبرا الخيمة ثان، نظرا لتعرض القاضى المشرف عليها بوعكة صحية والتى ينتظر عملها بعد قليل.

وأجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال.

وفتح القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024 اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي على 11 ألف و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الأول من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.