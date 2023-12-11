اليوم السابع
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الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:02 م
الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ.. صور الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ
شرم الشيخ - محمد حسين

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كثف الناخبون بمدينة شرم الشيخ حضورهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت لجنة مطار شرم الشيخ حضورا بكثافة مع ساعات الليل حيث وصل للجان اعداد من الناخبين في مجموعات  بينهم اعداد من زوار المدينة من ابناء المحافظات ، وكذلك العاملين بالفنادق السياحية والمشروعات الخدمية والموظفين بالمصالح الحكومية.
 
كما شهد محيط اللجان أجواء احتفالية منوعة وسط هتافات المشاركين تحيا مصر.
 
يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخبا تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، ومدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.
 
الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ (1)
الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ (1)

الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ (2)
الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ (2)

الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ (3)
الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ (3)

الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ (4)
الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ (4)

 







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