الناخبون يكثفون حضورهم ليلا بلجان انتخابات شرم الشيخ.. صور

شرم الشيخ - محمد حسين

كثف الناخبون بمدينة شرم الشيخ حضورهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، حيث شهدت لجنة مطار شرم الشيخ حضورا بكثافة مع ساعات الليل حيث وصل للجان اعداد من الناخبين في مجموعات بينهم اعداد من زوار المدينة من ابناء المحافظات ، وكذلك العاملين بالفنادق السياحية والمشروعات الخدمية والموظفين بالمصالح الحكومية.

كما شهد محيط اللجان أجواء احتفالية منوعة وسط هتافات المشاركين تحيا مصر.

يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخبا تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، ومدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.