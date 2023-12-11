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الناخبون يصطفون أمام لجان الطالبية بالأعلام للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:38 ص
الناخبون يصطفون أمام لجان الطالبية بالأعلام للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو طوابير الناخبين
كتبت - سمر سلامة

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احتشد عدد كبير من الناخبين أمام اللجان الفرعية بالطالبية، في صباح اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مصر 2024.
 
 
واصطف الناخبون أمام اللجان الفرعية، حاملين أعلام مصر، بمدارس الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان الثانوية التجارية بنات، والشهيد النقيب محمد محمود عبد العزيز، ومدرسة يوسف جاد الله الرسمية، ومدرسة أم القرى، ومدرسة العروبة الرسمية للبنات.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
 
 وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.






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