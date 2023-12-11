المفتى يتوجَّه إلى موسكو للمشاركة فى أعمال المنتدى الإسلامي العالمى

كتب لؤى على

توجَّه الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر، الذي يُعقد في موسكو برعاية الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، حيث يناقش المنتدى "دَور زعماء الأديان في حماية القيم الروحية والأخلاقية وتعزيز السلام والأمن"، وذلك بدعوة كريمة من سماحة الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

وسيلقي المفتي كلمة رئيسية في المؤتمر الذي يتناول المواضيع المتعلقة بقضايا حفظ وتعزيز السلام في العصر الحديث، وصون وحماية القيم الروحية والأخلاقية والوضع الديني في عصر العولمة تحليل التحديات والاتجاهات المعاصرة.

وتأتي مشاركة المفتي في إطار تنفيذ استراتيجية دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لمدِّ جسور التواصل الديني مع الخارج، وتكوين أواصر الأخوة والتعاون المثمر وتطوير العلاقات الثنائية مع الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.