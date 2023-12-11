المستشار أحمد بنداري: بعض اللجان مستمرة في العمل بالبحيرة والقاهرة وقنا.. صور

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن أغلب اللجان الانتخابية، تم إغلاقها، وأن بعض اللجان الانتخابية مستمرة في عملها نظرًا لكثافة توافد الناخببن علي اللجان، ومن أبرز هذه اللجان البحيرة وقنا والقاهرة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد أن الإقبال علي اللجان الانتخابية أمر فاق كل التوقعات، وأن اللجان الانتخابية في اليوم الثاني شهدت إقبالًا كبيرًا علي التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ووجه المستشار أحمد بنداري، الشكر بصفته المدير التنفيذي للهيئة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة، الشكر للمواطنين المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي على 11 ألفًا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات. وتستغرق عملية التصويت دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع. ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب آخر وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثاني من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.











