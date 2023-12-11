وأضافت رئيس المجلس - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن المجلس بحكم قانون إنشائه مختص بمتابعة الانتخابات وفقًا للقانون والدستور سواء انتخابات الرئاسة أو البرلمان أو الأحزاب وغيرها من الجهات التي ينص القانون على متابعتها.

وأوضحت أن المجلس يمارس دوره منذ إعلان بدء الانتخابات، وتم تدريب عدد كبير من الجمعيات الأهلية التي حصلت على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات وتدريب الباحثين في المجلس، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية على متابعة الانتخابات.

وتابعت أنه منذ انطلاق العملية الانتخابية يتابع المجلس الانتخابات من خلال غرفة عمليات مركزية بمقر المجلس مجهزة بجميع وسائل الاتصال والتواصل من خلال 11 فرعًا للمجلس بالمحافظات، فضلًا عن متابعة أعضاء المجلس، حيث تم توزيع الاختصاصات عليهم بالمتابعة على عدد من اللجان.

ولفتت إلى أنها أدلت بصوتها في اليوم الأول وتابعت العملية الانتخابية بـ3 لجان، مؤكدة أن الإقبال أكبر مما كنا نتوقع، منوهة بأن المجلس يعد تقريرًا إعلاميًا يوميًا عن تغطية وسائل الإعلام المختلفة للعملية الإنتخابية، وإعداد تقرير يومي عن متابعة سير العملية الانتخابية.

وأضافت "نحن راضون عن سير العملية، كما تم تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتمكينهم من الإداء بصوتهم بالانتخابات، فضلًا عن توفير مقاعد لكبار السن أمام اللجان".

وثمنت جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم هذا الاستحقاق الهام، مؤكدة أن العملية الانتخابية معلنة وشفافة والفرق الموجودة داخل اللجان تقوم بدورها بمنتهى الاحترافية .. داعية كافة المواطنين لممارسة حقهم الدستوري والقانوني والمشاركة بالانتخابات واختيار المرشح الذي يعبر عن آراءئهم.