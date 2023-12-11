اللواء سمير فرج: مشاركة المواطنين الإيجابية بالانتخابات "حاجة تسعد مصر"

وعبر اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، عن سعادته بمشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، معبرًا عن سعادته وفخره بنزول ومشاركة الرجال والشباب والسيدات وحرصهم على التواجد أمام اللجان الانتخابية منذ الساعة 9 صباحًا، مضيفًا: "حاجة تسعد مصر".

ووجه اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، رسالة للشباب، قال فيها: انزل وشارك صوتك مهم لازم تمارس حقك الديموقراطي انت مستقبل مصر".

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، التى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.