الكاتب عبد الرحيم كمال: انزل وشارك بصدق علشان ولادك وأحفادك.. صور وفيديو

كتب - أحمد عبد الهادى

أعرب الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، عن سعادته البالغة بتجمع المئات من المواطنين أمام اللجان الذي شاهده خلال اليوم والأول والثاني من العملية الانتخابية، مؤكدا في تصريحات خاصه لـ"اليوم السابع"، "المواطن اصبح يمتلك وعي كبير للمشاركة في الارتقاء بأسم بلده".

وتابع السيناريست الكبير، أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة القرية السياحية الاولي التجريبية المتميزة بالحي المتميز بالسادس من أكتوبر، مصر قطعت أشواط كبيرة وبذلت جهد عظيم حتي نصل لهذا المشهد العالمي، ويكفي خروج المواطن في امان وهو قادم الي لجنته الانتخابية.

ووجه الكاتب عبد الرحيم كمال رساله للمواطنين قائلا؛ "ما تكسلش إنك تشارك في واجبك أبدا، انزل وعبر عن رأيك بكل صدق وشفافية ليك ولاولادك وأحفادك لان بلدك العظيمة تستحق ذلك منك".

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال هو واحد من أبرز كتاب جيله، تعاون مع عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيوينة الكبار منهم النجم الكبير الراحل نور الشريف، والنجم الكبير يحيى الفخرانى، وغيرهما، وبالأمس أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بكتاباته للدراما التليفزيوينة، حيث وجه الرئيس الشكر له على جهوده فى الاهتمام بالوعى من خلال الأعمال الفنية والدرامية

وأنطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين اليوم الثاني، من أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.