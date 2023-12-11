أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة، وأن معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد قصفه وغاراته الجوية وعملياته البرية في جميع أرجاء قطاع غزة، مدمّرًا أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لتلامس الـ18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.