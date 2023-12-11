العاملون بفوسفات مصر يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

كتبت - مروة الغول

أدلى المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر ومديرو المواقع والعاملون بشركة فوسفات أبوطرطور، باصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المهندس محمد عبد العظيم، أن المشاركة تمنح الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واختيار الزعيم الذي يمثل مصالحهم ويعمل على تحقيق تطلعاتهم، كما أن المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية وتعكس نضج المجتمع السياسي كما أن المشاركة في الانتخابات تعتبر واجبا وطنيا يساهم في بناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار في وطننا الحبيب مصر.

وقال رئيس شركة فوسفات مصر، إنه لبي نداء الوطن بالسفر من القاهرة للوادي الجديد، لمشاركة العاملين بالشركة في إنتخابات الرئاسة، مشيدًا بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأكد عبدالعظيم، عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأشاد رئيس الشركة بمشاركة جميع العاملين بالشركة فوسفات مصر ومشاركة الشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم، مؤكداً بأن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.