العامة للبترول: تيسيرات للعاملين بحقول الإنتاج للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسية

كتبت -مروة الغول

قامت الشركة العامة للبترول، إحدى شركات قطاع البترول بالتيسيير على العاملين للقيام بواجبهم الوطنى للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم تغير موعيد العمل بالحقول حتى يتسنى للعاملين الوصول الى الدوائر الانتخابية الخاصة بهم وبالنسبه للمتواجدين بالحقول تم تسير رحلة لأقرب مقر انتخابى للوافدين.

وقام العاملون بحقول الصحراء الغربية بالتوجه إلى لجنة مدرسة العلمين الاعدادية الثانويه المشتركه ولجنه وحدة الأسرة بالعلمين وتم توجيه العاملين بمنطقه راس سدر إلى لجنة رأس سدر الثانويه العسكرية، أما بخصوص منطقه الإنتاج الرئيسية لحقول الصحراء الشرقية تم التوجه إلى لجنه النادى الاجتماعي برأس شقير كما تم السماح للعاملين بالمقر الرئيسي بالخروج مبكرا للادلاء باصواتهم فى مقر لجانهم الانتخابية على مدار الثلاثه أيام.