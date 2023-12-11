الشيخ أحمد ترك: كثافة المشاركة بالانتخابات بمثابة تفويض جديد للرئيس السيسى

كتب لؤى على

قال الشيخ أحمد ترك ،أمين أمانة الشئون الدينية المركزية بحزب حماه الوطن، ان نزول المصريين في هذه الانتخابات بكثافة هو بمثابة تفويض جديد للرئيس عبدالفتاح السيسى، فالمصريون نزلوا رغم ظروفهم ورغم الظروف التي تحيط بالوطن والشدائد الكبيرة ، ولكن هو امر طبيعي فطوال التاريخ المصري حينما يشعر بالخطر من الخارج بيحتمي بوطنه ويتمسك بقيادته ويلتف حولها.

واضاف فى تصريحات لليوم السابع، ان هذه الانتخابات هي لحماية الوطن واتوقع كثافة في اليوم الثالث واناشد من لم ينتخب فليشارك ويدلي بصوته ،ومن الجانب الشرعى فالانتخابات تعتبر ادلاء بالشهادة ولا يصح كتمانها.

وكان قد أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.