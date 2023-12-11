الرئيس السيسي يتابع مشروعات المدن الجديدة بمختلف مناطق البلاد.. إنفوجراف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة فى مختلف مناطق البلاد، والجهود الحكومية الجارية للتطوير فى تلك المناطق، بما يضمن إبراز البعد التنموى فى المدن الجديدة، وكذا فى عمليات التحديث الحضرى الوطنية، ويسهم فى استعادة الوجه الحضارى لكافة مناطق الجمهورية، وبشكل يحافظ على الطابع التراثى والمعمارى المصرى بأشكاله المختلفة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة فى الإطار الزمنى المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكدًا أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، بالإضافة إلى استيعاب الكثافة السكانية وحُسن توزيعها فى أنحاء البلاد، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.



