اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتابع مشروعات المدن الجديدة بمختلف مناطق البلاد.. إنفوجراف

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:13 م
الرئيس السيسي يتابع مشروعات المدن الجديدة بمختلف مناطق البلاد.. إنفوجراف الرئيس عبد الفتاح السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة فى مختلف مناطق البلاد، والجهود الحكومية الجارية للتطوير فى تلك المناطق، بما يضمن إبراز البعد التنموى فى المدن الجديدة، وكذا فى عمليات التحديث الحضرى الوطنية، ويسهم فى استعادة الوجه الحضارى لكافة مناطق الجمهورية، وبشكل يحافظ على الطابع التراثى والمعمارى المصرى بأشكاله المختلفة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة فى الإطار الزمنى المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكدًا أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، بالإضافة إلى استيعاب الكثافة السكانية وحُسن توزيعها فى أنحاء البلاد، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.

 

 

1

 

 
 
2
 






السيسي

الرئيس السيسي

الحكومة

المشروعات

المدن الجديدة

الاقتصاد الوطنى

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أهالى الحوامدية يشاركون اليوم السابع بصور العملية الانتخابية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:06 م

العاملون ببترومنت يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:06 م

أمير عبد الحميد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:04 م

مسيرة للكهنة ومشايخ الأوقاف بالمنوفية للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:04 م

نقيب الاتصالات: مشاركة كثيفة من العمال فى الانتخابات الرئاسية لدعم استقرار البلاد

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:04 م

أئمة أوقاف زفتى فى الغربية يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة