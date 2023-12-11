وقال وزير الداخلية - خلال مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الاثنين، مع رئيس مديرية أمن الدولة والمخابرات عمر هيجاوى بيرشنر - إنه "جرت أيضا عمليات تفتيش لعدد من المنازل، كما أن المراهق موجود حاليا في الحجز".

ومن جهته، قال بيرشنر "إن المراهق من أصول مهاجرة تركية، ويعيش بالقرب من مدينة شتاير، وقد اعترف بحيازة سلاح بهدف تنفيذ هجوم على معبد يهودى غير محدد فى فيينا وحصل بالفعل على الموارد المالية".

وأضاف: أنه "تم مصادرة العديد من ناقلات البيانات الإلكترونية، وسيتعين الآن تقييمها جنائيا، كما تم العثور على صور ومواد فيديو واضحة مع مقاطع فيديو لعمليات الإعدام والعديد من التعليمات حول كيفية صنع القنابل والأسلحة والذخائر".