التورم والتحسس.. أبرز مضار الإفراط فى تناول الشبت

كتبت مروة محمود إلياس

الشبت أحد أهم النباتات الصحية، التي تدخل في الاستخدامات الغذائية، وتناولها له الكثير من الفوائد الصحية، وقد ذكر تقرير نشر في موقع helthyleaf أن هذا النبات الصحى وإضافته على الطعام يساعد فى تعزيز صحة الأمعاء والجهاز الهضمى، فضلا عن الوقاية من مشكلات العظام، كما أنه يساعد فى تعزيز صحة الجسم وآلامه بشكل عام، وأوجاع المفاصل بشكل خاص.

وأوضح التقرير أن الشبت أحد أبرز النباتات، التي تعزز من الصحة الهضمية والقدرة على الإخراج، وذلك لأنه يحتوى على كم هائل من العناصر والفيتامينات، والأحماض كحمض الفوليك، وفيتامينات سى وفيتامين ب، وكذلك الحديد والزنك الغنى المعزز للمناعة أيضا، فضلا عن البروتين أيضا، كما يحتوى الشبت أيضا على النحاس المهم للجسم، ولكن ومع كل هذه الفوائد هل الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب أضرارا؟

وأشار التقرير إلى مجموعة من مضار الإفراط في تناول أية نباتات عشبية بشكل عام، والشبت بشكل خاص، موضحا أن الشبت له فوائد صحية عدة؛ فهو يحد من سهولة التبرز، ويساعد فى تعزيز صحة الجهاز التنفسى، إلا أن مضار الإفراط في تناوله تكمن في أنه قد يسبب لدى البعض تحسسا من مكوناته، فقد يصاب البعض بتورمات والتهابات نتيجة تناوله، فضلا عن إصابة الحلق وتورمه، كذا يمكن أن تتسبب الكميات الكبيرة منه في اضطرابات معوية، فقد يتسبب في الإصابة بالغثيان والرغبة في التقيؤ.

وأكد التقرير أن الكميات الكبيرة من الشبت قد تساعد على تحسس الجلد، ويمكن أن يتضخم اللسان نتيجة هذا التحسس لدى البعض أيضا، وهو ما يجعل التوازن والاعتدال أمران مهمان للغاية عند تناول الشبت والأعشاب.