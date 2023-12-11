الأم المثالية بالشرقية تراهن على وعي المرأة المصرية بانتخابات الرئاسة.. صور

تقول "ميرفت أحمد إبراهيم"، الأم المثالية بالشرقية، والتى تقيم بقرية الحجازية مركز الحسينية، لقد أدليت بصوتي فى لجنة 49 بمدرسة إبراهيم الأمين الثانوية بمركز الحسينية، فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا، ولنؤكد للعالم أن المرأة المصرية قادرة على تغيير موازين القوى فى المجتمع حيث إنها تصدرت الأحداث الفارقة التى مرت بها البلاد.

وناشدت الأم المثالية، المرأة بكل النجوع والقرى والمدن بالاصطفاف أمام اللجان للمشاركة بكثافة فى الانتخابات إيمانا بأهمية دور المرأة فى الحياة السياسية وللظهور بالمظهر المشرف أمام دول العالم.

وقالت إنها تراهن على وعي المرأة المصرية ومشاركتها بكثافة والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية التى سوف تتحول إلى عرس ديمقراطى وملحمة وطنية، يذكر أنه تم تكريم "ميرفت أحمد" كأم مثالية على مستوى محافظة الشرقية، لكفاحها فى تربية أبنائها بعد وفاة زوجها، من قبل مديرية التضامن هذا العام.

فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات