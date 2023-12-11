الأردن وقطر يؤكدان أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك

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أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ورئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أهمية تعزيز التعاون التجاري الأردني القطري المشترك.

وشدد رئيس المجلس - خلال زيارته لدولة قطر؛ تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، وفقًا لبيان مجلس النواب - على متانة العلاقات الأردنية القطرية بقيادة الملك عبد الله الثاني وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقال إن الأردن لديه مشروع تحديث شامل أطلقه الملك يشمل مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ويعد ملف الاستثمار ركنًا أساسيًا في رؤية التحديث الاقتصادي.

ودعا إلى بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين في ظل وجود دعم من قبل قيادتي البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة لهم؛ للطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والتباحث في إقامة مشروعات مشتركة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن الكفاءات الأردنية في قطر محط فخر واعتزاز وهي خير سفر للوطن، وتلقى إشادة من قبل الكثيرين من المسؤولين القطريين، حيث أسهمت في دعم عجلة الانتاج وفي نقل المعرفة، مؤكدًا تقديره الكبير لقطر لما تقدمه من تسهيلات لدخول الكفاءات الأردنية المؤهلة.

من جانبه وصف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني العلاقات الأردنية القطرية بالوثيقة والراسخة على كافة المستويات، مؤكدا الحرص على تطويرها بتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال: "إن مملكة الأردن تعد بيئة استثمارية مفضلة لكثير من المستثمرين القطريين، لما تتمتع به من أمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وكفاءات مؤهلة، وبيئة استثمار جاذبة".

وأضاف: "إن لدى غرفة التجارة القطرية حرصًا كبيرًا على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة"، مؤكدًا أهمية الإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن من خلال الفعاليات التي تنظمها الغرفة مع الجانب الأردني.