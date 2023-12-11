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استمرار توافد منتسبي جامعة القاهرة على لجان الانتخابات بالفترة المسائية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:34 م
استمرار توافد منتسبي جامعة القاهرة على لجان الانتخابات بالفترة المسائية طلاب جامعة القاهرة
كتب: محمد صبحى

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فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2024، وفي الفترة المسائية، شهدت لجان تصويت الانتخابات بمدرسة السعيدية والمركز القومي للبحوث والمركز التكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بالجيزة، إقبالا متزايدا ومشاركة إيجابية للناخبين من منتسبي جامعة القاهرة، للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر المقبل، تحت شعار أنزل شارك .. مصر هى الأهم، والتى بدأت الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء وفقًا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وأكد منتسبو جامعة القاهرة أهمية المشاركة الانتخابية لما لها من آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد والمجتمع، وحتى على المستوى العالمي، حيث أنها تزيد من الوعي والانتماء الوطني وتنمى الشعور بالكرامة والقيمة، بما يؤثر بالإيجاب على الحياة السياسية ككل وتزيد من صلابة الجسد السياسي في المجتمع، بالإضافة إلى أنها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن.
 
وتأكيدًا لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، على مدار الأسابيع الماضية ندوات توعوية لطلابها لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.
 
جانب من المسيرات
جانب من المسيرات

طالبات الجامعة
طالبات الجامعة

طالبات جامعة القاهرة
طالبات جامعة القاهرة

طلاب الجامعة
طلاب الجامعة

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

مسيرات الطلاب
مسيرات الطلاب

 







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