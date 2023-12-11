وفي وقت سابق استشهد 4 فلسطينيون وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة "خان يونس"، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب المنازل وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص، وإصابة العشرات.



وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مُكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري، وشنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.



ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار العدوان البري في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين، والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.