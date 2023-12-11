ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 18205 أشخاص

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، إلى 18205 شهداء، والمصابين إلى نحو 50 ألفا منذ 7 أكتوبر الماضى.

وقالت الصحة فى بيان اليوم الإثنين، إنه خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلى، 19 مجزرة مروعة وأباد عائلات فى الأحياء وأماكن الإيواء.

وأضافت أنه وصل إلى المستشفيات 208 شهداء، و416 إصابة ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، مبينة أن الاحـتلال الإسرائيلى يحاصر ويستهدف مستشفى كمال عدوان شمال غزة ويعرض حياة المتواجدين فيه للموت.