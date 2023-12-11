احتشاد طلاب جامعة القاهرة أمام القبة بثانى أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

مريم أسامة محمد

احتشد طلاب جامعة القاهرة صباح اليوم الإثنين، أمام مبنى القبة في ثاني ايام الانتخابات الرئاسية 2024، لتشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة السياسية والتوجه إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم، وذلك بتنظيم طلاب أسرة "من أجل مصر" تحت شعار "انزل شارك... مصر هي الأهم" بمشاركة من مختلف الكليات مثل: الإعلام ،الأداب ،التجارة،سياسة وإقتصاد ،الزراعة ،دار علوم ،الهندسة ،حاسبات ومعلومات ،وكلية العلوم.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات، وعميدة كلية الإعلام الدكتورة حنان جنيد ،وعميدة كلية الأداب الدكتورة نجلاء رأفت والمدير العام لإدارة رعاية شباب جامعة القاهرة فرج عيد محمد والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

والتقط الطلاب والمسؤولون صور تذكارية بعلم مصر في أجواء من البهجة والسعادة على أنغام الأغاني الوطنية.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر ،ويستمر التصويت بداية من اليوم حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

ويأتى ذلك ضمن المبادرة التى أطلقتها الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع أثناء تواجدها ومشاركتها فى ندوة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة حول حقوق المواطنة وإطلاق مبادرة لطلاب الكلية لمشاركة الطلاب" اليوم السابع" فى تغطية الانتخابات الرئاسية.