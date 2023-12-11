احتشاد طلاب المدن الجامعية بجامعة حلوان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد صبحى

احتشد طلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة حلوان، اليوم الإثنين، للتوجه إلى لجان الاقتراع بلجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الطلاب الأعلام المصرية وسط هتافات حماسية داعية للمشاركة، مُقدمين نموذجًا مشرفًا أمام العالم على الوعي الكامل والانتماء الوطني.

وقامت الجامعة بتخصيص عدد من الباصات لنقل الطلاب، تيسيرًا عليهم للوصول لمقار اللجان والإدلاء بأصواتهم، ضمن حملتها التوعوية لتشجيع المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الإقبال الكثيف والمشاركة الفاعلة من منتسبي الجامعة يؤكد وعي الطلاب ودعمهم الكامل لمستقبل مصر.