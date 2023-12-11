احتشاد الناخبين أمام لجنة الشهيد أحمد زكى بالفيوم.. فيديو وصور

الفيوم رباب الجالي

شهدت مدرسة الشهيد أحمد زكى الإعدادية للبنات فى الفيوم، احتشاد المئات من المواطنين خاصة الشباب من الإناث والذكور بمحيط المدرسة للإدلاء بأصواتهم، وسط ترديد الاغانى الوطنية، ووسط أجواء احتفالية حاملين الأعلام ومرددين الهتافات.

وكانت استأنفت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم استقبال الناخبين فى اليوم الثانى للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أى عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديرى مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ فى محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات، وكذا تفعيل دور غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، والإبلاغ عن وجود أى مشكلة داخل الدوائر الانتخابية، إلى جانب تكثيف المرور الميدانى من مسئولى الأزمات بالوحدات المحلية لتلافى وجود أى مشكلة، مضيفاً أن غرفة الأزمات منعقدة على مدار الساعة بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التى تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لأداء واجبهم الوطنى بالاستحقاق الانتخابى.