إقبال كبير من الناخبين على لجان المغتربين فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شهدت لجان المغتربين بمحافظة دمياط إقبالاً كبيرًا في التصويت منذ فتح اللجان في اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص أغلب الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات، خاصة لجنة الوافدين بمحطة قطارات دمياط التي استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجميع مديري المصالح الحكومية، وكذلك لجنة المغتربين بميناء دمياط التي استقبلت جميع العاملين بشركات ميناء دمياط.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية قد حددت اللجان المتخصصة للوافدين بمحافظة دمياط على النحو التالي:

محطة القطار بمدينة دمياط، مستشفي ميناء دمياط الجديدة البحري، المغهد الفني التجاري بالمنطقة الصناعية، مبني نادي الوافدين والعاملين داخل جامعة دمياط، مدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة المغطاة .