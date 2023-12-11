اليوم السابع
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إقبال كبير على لجنة مدرسة يوسف السباعى غرب الإسكندرية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:59 ص
إقبال كبير على لجنة مدرسة يوسف السباعى غرب الإسكندرية إقبال الناخبين على اللجان بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شهدت لجنة مدرسة يوسف السباعى بمنطقة المكس غرب الإسكندرية إقبالا كبيرا وتوافد عدد كبير من المواطنين على اللجنة الانتخابية منذ فتح اللجان فى التاسعة صباحا وسط تسهيلات لدخول الناخبين خاصة لكبار السن.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهمالمرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أى إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.







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المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

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