أوكرانية تحمل جنسية مصرية تصوت بلجان الغردقة.. وتوكد: أحلى بلد فى الدنيا مصر.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

أدلت سيدة أوكرانية الجنسية متزوجة من مصرى وتحمل الجنسية المصرية وبطاقة رقم قومى مصرى بصوتها فى لجنة مدرسة رجاك بمدينة الغردقة بصوتها لأول مرة فى الانتخابات الرئاسية مصرية.

وشاركت أولينا الأوكرانية في الانتخابات الرئاسية 2024 مع زوجها وأولادهما وأكدت أنها أوكرانية تحمل الجنسية المصرية وأنها حرصت على اصطحاب أولادها مع زوجها المصرى إلى لجان الانتخابات للإدلاء بصوتها.

وأضافت أولينا أنها تزوجت من مصري منذ تسعة عشر عاما، ولديها ولدان مصريان الجنسية، مؤكدة أنها كانت أوكرانية ولكنها الآن هي وأبنائها مصريين 100%.

وأوضحت أولينا، أنها اصطحبت الجاليات الأخرى المقيمين فى مدينة الغردقة ممن يحملون الجنسية المصرية والإدلاء بأصواتهم منذ الصباح.