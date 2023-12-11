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أمين عام كنائس الشرق الأوسط: تحقيق نسبة 45 % ناخبين تؤكد إعلاء قيم المواطنة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:41 م
أمين عام كنائس الشرق الأوسط: تحقيق نسبة 45 % ناخبين تؤكد إعلاء قيم المواطنة القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط
كتب: محمد الأحمدى

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علق القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بوصول نسبة المشاركة فى التصويت حتى الآن إلى 45 % من قاعدة الناخبين أن هذه النسبة ترجع إلى إعلاء المصريين لقيمة المواطنة والإيجابية والمشاركة. 
 
وأضاف القس رفعت فكرى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذه النسبة جيدة ونتمنى نزول باقى الناخبين فالأمر يسير بحرية تماما، ومن حق كل ناخب أن يختار المرشح الذى يريده، ما يعتبر تعبيرًا عن صورة مصر الحضارية والديمقراطية. 
 
وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.
 
وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

 







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