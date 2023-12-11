أكثر من 170 فتاة من قطار الشباب يشاركن فى التصويت بلجان المغتربين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رافق صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أكثر من 170 فتاة من المشاركين في قطار الشباب ببرنامج إعرف بلدك، للتوجه للإدلاء بأصواتهم الانتخابية داخل لجنة المغتربين بمعهد الفتيات الأزهري بوسط مدينة الأقصر، وذلك فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكد صلاح رشوان، على أن مشاركة المغتربين جاء تأكيداً علي أهمية المشاركة السياسية لدي الشباب ومدي وعيهم السياسي، وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة العمل على مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية.

فيما تواجد المتطوعين والكيانات الشبابية فى المقرات الانتخابية بمحافظة الأقصر، لإستقبال المواطنين للمشاركة الوطنية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية باللجان الانتخابية، للعمل على تقديم المساعدات لكبار السن وذوي الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى.