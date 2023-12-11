اليوم السابع
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أعداد كبيرة من كنيسة أبي سيفين أمام لجنة الخنساء في حي الزهور ببورسعيد.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:30 م
أعداد كبيرة من كنيسة أبي سيفين أمام لجنة الخنساء في حي الزهور ببورسعيد.. صور أعداد كبيرة من الكنيسة أمام لجنة الخنساء في حي الزهور ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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شهدت لجنة مدرسة الخنساء في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، توافد أعداد كبيرة من كنيسة "أبي سيفين"، وذلك خلال الفترة المسائية بثاني أيام الانتخابات الرئاسية
 
َواحتشد المئات من الناخبين، أمام لجنة مدرسة الخنساء في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. 
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا، موزعون على 67 مقرًا انتخابيًا، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين. 
 
واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة. 
 
ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم. 
 
 
 
أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(1)
أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(1)

 

أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(2)
أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(2)

 

أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(3)
أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(3)

 

أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(4)
أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(4)

 

أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(5)
أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(5)

 

أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(6)
أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(6)

 

أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(7)
أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(7)

 

أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(8)
أعداد-كبيرة-من-الكنيسة-أمام-لجنة-الخنساء-في-حي-الزهور-ببورسعيد-(8)

 







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