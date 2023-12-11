أطقم "الطيران" يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة: لن نتوانى عن واجبنا الوطنى

كتبت رحاب نبيل

حرصت أطقم شركات الطيران، على الإدلاء بأصواتهم في لجنة المغتربين بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي تم تخصيصها للعاملين الوافدين المغتربين والمسافرين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية "2024" والتي بدأت أمس الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

وعبرت أطقم شركات الطيران عن سعادتها بتخصيص لجان بالمطارات المصرية وأتاحة الفرصة لهم لكي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم عقب عودة رحلاتهم في سهولة ويسر، مؤكدين حرصهم علي المشاركة في اختيار رئيس مصر وتأدية واجبهم الوطني تجاه بلدهم.

وتجري انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.