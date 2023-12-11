اليوم السابع
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أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (إنفوجراف)

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:16 م
أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (إنفوجراف) أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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لليوم الثانى، يتواصل الإقبال الكبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وبدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا وذلك فى لجان الاقتراع الفرعية، والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.
 
ونستعرض أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
 
أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024
أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
وشكلت الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة عمليات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

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معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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