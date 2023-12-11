أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (إنفوجراف)

لليوم الثانى، يتواصل الإقبال الكبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وبدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا وذلك فى لجان الاقتراع الفرعية، والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى. ونستعرض أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.



أسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وشكلت الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة عمليات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.