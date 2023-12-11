أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية يدلى بصوته بالانتخابات ويدعو المواطنين للمشاركة

الأسكندرية جاكلين منير

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون آفا مينا، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية، وذلك في مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الدكتور عبد القادر حاتم الابتدائية بالعطارين.

ودعا الأنبا إيلاريون، جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات، مستعينا بكلمة البابا المتنيح البابا شنوده الثالث، حين قال: «المقصر فى الانتخابات هو مقصر فى حق الوطن».

وأكد أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتحديد حاضر مصر ومستقبلها نظرا لقيمة وطننا مصر، مؤكدا بمقولة أخرى من أقوال مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث: « مصر ليست وطناً نعيش فيه بل وطن يعيش فينا»، داعيا لمصر قائلا: «الله يحفظ بلادنا مصر سالمة أمنة ويكلل مسيرة التقدم بالنجاح».

جاء ذلك بمرافقة القس بولس بشرى، القس إيلاريون راشد، خلال التوجه إلى مقر لجنته الانتخابية للقيام بواجبه الوطنى و إدلاء صوته فى انتخابات الرئاسة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.