أبرز طقوس الكنيسة فى الاحتفال بشهر كيهك خلال فترة صوم الميلاد

كتب ـ محمد الأحمدى

يهتم الفلاح المصرى طوال أيام موسم الزراعة بمتابعة التقويم القبطى وبخاصة موعد شهر كيهك، كما تهتم الكنيسة أيضا أيضا به خاصة مع احتفالات بدء صوم الميلاد 2023، والذى أنطلق الأحد 26 نوفمبر 2023.

شهر كيهك يعتبر شهر كيهك رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة الكنيسة اتخذت من التقويم القبطى، الذى بدأ أوّل أيامه 11 سبتمبر من كل عام، ليكون الوسيلة التى تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

وخصصت الكنيسة القبطية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

وسمى شهر كيهك، بشهر التسبيح أو الشهر المريمى أو سبعة وأربعة، وتسمية "سبعة وأربعة" لها علاقة بتلاوة الـ"7 ثيؤطوكيات"، والـ"4 هوسات"، الخاصة بالتسبحة، لذلك اصطلح الناس على تسميتها بهذا الاسم.

وتقام صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح الأحد، بانتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التى تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التى تشترك جميعها فى نفس الترتيب.