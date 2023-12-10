ياسر ريان نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

كتب أحمد جمعة

أدلى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ياسر ريان، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأوقاف الثانوية في العجوزة.



الزميل احمد جمعة مع ياسر ريان فى مدرسة الأوقاف بالعجوزة

وأكد ياسر ريان لتليفزيون اليوم السابع أهمية مشاركة الجميع فى الانتخابات الرئاسية لافتا إلى أنه انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "نحن نكمل مسيرة وطن ومسيرة إنجازات شيدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .. وسعيد بالمشاركة وأدعو شباب مصر للمشاركة".



كابتن ياسر ريان يدلى بصوته فى مدرسة الاوقاف العجوزة

وفي تمام التاسعة، فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة أبوابها فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، والتي تمتد 3 أيام تنتهي الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين علي التوافد علي مراكز الاقتراع فى الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وقبل بدء التصويت ، حرص رؤساء اللجان ومعاونيهم فى محافظة الجيزة علي التواجد مع مراجعة المعايير المنظمة للعملية الانتخابية داخل لجانهم والتأكد من سلامة كافة الإجراءات فى هذا الشأن.



ياسر ريان فى مدرسة الاوقاف العجوزة

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



الكاتب ياسر ريان

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.