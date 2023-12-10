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وكيل مجلس الشيوخ: الكل فائز فى الانتخابات وإقبال كبير من الناخبين

الأحد، 10 ديسمبر 2023 11:38 ص
وكيل مجلس الشيوخ: الكل فائز فى الانتخابات وإقبال كبير من الناخبين النائبة فيبي فوزي خلال الإدلاء بصوتها
كتب عبد الحليم سالم – صبري غانم

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أشادت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ بالإقبال الكبير على الانتخابات في محافظة الإسماعيلية وأشارت في تصريح لليوم السابع خلال الإدلاء بصوتها أن المصريين في الداخل يضربون المثل كما ضرب المصريون في الخارج المثل من خلال الإقبال الكبير.
 
وأشادت فيبى فوزي بالوعي الكبير للشعب المصري خلال هذه الفترة والذي ذهب إلى صناديق الانتخابات على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهها الواقع محليا وعالميا وأشارت إلى أهمية أن يدلي الجميع بأصواتهم أن الكل فائز سواء المرشحين أو الناخبين على حد تعبيرها ‏.
 
وجهزت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و10 لجان عامة، وبلغ عدد لجان الوافدين 10 لجان انتخابية، بإجمالي 963.273 صوتا انتخابيا.
 
وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية؛ لمتابعة سير الاستحقاق الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.






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